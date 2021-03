Winterfahrbahn: Lenker durchbrach in Scheffau mit Lkw Leitschiene

Scheffau – Die winterlichen Fahrbahnverhältnisse und starkes Schneetreiben wurden am Montag kurz vor Mitternacht einem 43-jährigen kroatischen Lkw-Fahrer in Scheffau zum Verhängnis: Der Mann kam mit seinem Sattelfahrzeug ins Schleudern, durchbrach eine Leitschiene und stürzte schließlich mit dem tonnenschweren Fahrzeug auf die angrenzende Abfahrtsstraße des Parkplatzes der Bergbahn Scheffau.

Das Sattelkraftfahrzeug kam dabei seitlich zu liegen. Der Lenker wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.