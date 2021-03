Attentäter von Nashville glaubte laut FBI an Verschwörungstheorien

Einsatzkräfte am Tatort in Nashville im Dezember.

Washington – Knapp drei Monate nach der verheerenden Explosion in der US-Stadt Nashville hat die US-Bundespolizei FBI Terrorismus als Motiv ausgeschlossen. Der Attentäter sei unter anderem von Paranoia und "mehreren exzentrischen Verschwörungstheorien" angetrieben gewesen und habe Selbstmord begehen wollen, erklärte das FBI in einer Pressemitteilung zu einem Untersuchungsbericht.

Die Explosion im Zentrum von Nashville im Bundesstaat Tennessee hatte sich am Morgen des Christtags ereignet. Der Mann hatte sein Wohnmobil in die Luft gejagt und war dabei ums Leben gekommen. Die Explosion richtete großen Sachschaden an, zudem wurden mehrere Menschen verletzt. Hätte es 15 Minuten vor der Detonation keine vom Wohnwagen ausgehende Warnung an die Anrainer gegeben, wären nach Einschätzung der Ermittler mehrere Menschen ums Leben gekommen. (APA, dpa)