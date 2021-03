Neues Mediengesetz: Facebook einigte sich mit News Corp in Australien

Menlo Park – Vor dem Hintergrund des umstrittenen Mediengesetzes in Australien haben Facebook und News Corp eine Einigung über die Bezahlung von Inhalten erzielt. "Die Vereinbarung mit Facebook ist ein Meilenstein in der Gestaltung der Rahmenbedingungen für den Journalismus und wird einen wesentlichen und bedeutsamen Einfluss auf unsere australischen Nachrichtengeschäfte haben", sagte News Corp-Chef Robert Thomson am Dienstag.