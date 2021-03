In der Krise hofft Gladbach auf ein Wunder gegen Manchester City

Kapitän Lars Stindl sucht mit seinen Gladbachern den Weg zurück in die Erfolgsspur.

Madrid – Rekordsieger Real Madrid und Top-Favorit Manchester City stehen heute (21 Uhr) in der Champions League vor dem Viertelfinaleinzug. Die Madrilenen starten mit einem 1:0-Vorsprung ins Heimspiel gegen Atalanta Bergamo (live DAZN), während die „Citizens“ den ersten Vergleich mit Borussia Mönchengladbach sogar 2:0 gewonnen haben. Das Rückspiel (live Sky) findet jedoch wegen der strengen deutschen Einreiseverordnung für Großbritannien neuerlich in Budapest statt.

Gladbach ist mittlerweile bereits acht Pflichtspiele sieglos und hat die jüngsten sechs allesamt verloren. „Es ist eine harte Phase“, sagte ein spürbar niedergeschlagener Marco Rose am Freitagabend nach der 1:3-Niederlage in Augsburg. Seit der Ankündigung, dass der ehemalige Salzburg-Erfolgscoach den Champions-League-Achtelfinalisten mit Saisonende verlässt und Trainer beim Liga-Konkurrenten in Dortmund wird, ging es mit dem Club der ÖFB-Legionäre Stefan Lainer, Valentino Lazaro und Hannes Wolf bergab.