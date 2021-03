Zugesetzter Zucker verdoppelt die Fettproduktion in der Leber

Bern – Schon kleine Mengen an zugesetztem Frucht- und Haushaltszucker verdoppeln die körpereigene Fettproduktion in der Leber. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Zürich und des Universitätsspitals Zürich (USZ). Bereits 80 Gramm Zucker pro Tag kurble die Fettproduktion in der Leber an, sagte Studienleiter Philipp Gerber von der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Klinische Ernährung in einer Aussendung.