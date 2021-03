Regierung hatte im Pandemiejahr 2020 Flugkosten von 1,55 Mio. Euro

Gesonderte Kritik übt die FPÖ am im Umweltministerium angesiedelten ÖVP-Staatssekretär Magnus Brunner. Dieser sei mehrmals im Jahr per Flugzeug in seine Heimat Vorarlberg gereist. Die 22 Kurzstreckenflüge sollen rund 8000 Euro ausgemacht haben.

© APA