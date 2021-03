Kleinflugzeug stürzte in Florida auf Geländewagen: Mehrere Todesopfer

Pembroke Pines – Ein einmotoriges Kleinflugzeug ist im US-Bundesstaat Florida auf einen fahrenden Geländewagen gestürzt. Bei dem Vorfall am Montagnachmittag (Ortszeit) in Pembroke Pines seien die beiden Flugzeuginsassen gestorben, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Feuerwehr. Eine Frau und ein Kind, die sich zum Unglückszeitpunkt im Auto befunden hätten, seien zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Kind sei dort später seinen Verletzungen erlegen.