Franzose Pesquet wird Kommandant auf der ISS

Der 43-jährige Pesquet wird der erste ESA-Astronaut sein, der an Bord eines Crew Dragon vom US-Unternehmen SpaceX in den Weltraum fliegt. Der Start mit einer Falcon-9-Trägerrakete ist für Ende April im US-Bundesstaat Florida geplant. Für den Astronauten aus Rouen ist es der zweite Aufenthalt auf der ISS. Er war von Ende 2016 an ein gutes halbes Jahr im All. Auf Pesquet soll dann im Herbst der deutsche Astronaut Matthias Maurer folgen.