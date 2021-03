Gut zu wissen: Wo und warum AstraZeneca gestoppt wurde – und wie es nun weitergeht

Mehr als 17 Millionen Menschen sind bisher in der EU und in Großbritannien mit AstraZeneca geimpft worden. Demgegenüber steht eine überschaubare Zahl an Berichten über schwere Blutgerinnsel im zeitlichen Nahbereich zur Impfung. In ganz seltenen Fällen führten die Thrombosen auch zum Tod.

© AFP/Hanschke