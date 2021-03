"Bond"-Bösewicht und "Alien"-Star: Yaphet Kotto mit 81 Jahren gestorben

Los Angeles – Der US-Schauspieler Yaphet Kotto, bekannt aus Kinoikonen wie "Alien" oder als erster schwarzer Bösewicht in einem James-Bond-Film – "Leben und sterben lassen" aus 1973 – ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Das teilte seine Ehefrau Tessie Sinahon am Montag mit. "Du hast den Bösen in manchen Deiner Filme gespielt, aber für mich und auch für viele andere bist Du ein wahrer Held", schrieb sie auf Facebook.