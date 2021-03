Lawine und Absturz: Zeitgleich zwei Rettungseinsätze im Skigebiet Schlick

Telfes im Stubaital – Im Skigebiet Schlick 2000 kam es am Dienstagvormittag beinahe zeitgleich zu zwei Bergungseinsätzen. Gegen 10.40 Uhr fuhr ein 33-jähriger Variantenfahrer mit seinen Begleiter im freien Skiraum in eine steile Nordrinne unterhalb des Krinnenkopfes ein. Die Gruppe hatte die Rinne zuvor bereits einmal befahren. Bei der zweiten Abfahrt löste sich ein Schneebrett, das den 33-Jährigen erfasste und etwa 50 bis 100 Meter mitriss. Der Mann löste den Lawinenairbag aus und blieb dadurch an der Oberfläche des Schneebretts liegen. Seine Begleiter wurden nicht von der Lawine erfasst.