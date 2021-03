„Großartiger Erfolg für den Artenschutz“: Fast 1000 Schneeleoparden in Mongolei

Schneeleoparden sind sehr selten und gelten als gefährdet: Erstmals hat die Naturschutzorganisation WWF (World Wide Fund for Nature) eine Bestandsaufnahme gemacht und die in der Mongolei lebenden Tiere gezählt. Laut Berechnungen bzw. Schätzungen gibt es dort 953 Schneeleoparden

Ulaanbaatar – Schneeleoparden sind sehr selten und gelten als gefährdet: Erstmals hat die Naturschutzorganisation WWF (World Wide Fund for Nature) eine Bestandsaufnahme gemacht und die in der Mongolei lebenden Tiere gezählt. Laut Berechnungen bzw. Schätzungen gibt es dort 953 Schneeleoparden, wurde am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt. Und die gute Nachricht ist auch: Der Bestand ist stabil. Weltweit gibt es laut WWF nur noch maximal 6.900 Schneeleoparden.