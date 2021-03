Schlussstrich mit 40: Reichelt hängt die Ski offiziell an den Nagel

Der Super-G-Weltmeister von 2015 (Beaver Creek) konnte nach seinem schweren Sturz bei der Abfahrt in Bormio 2019, bei dem er sich einen Kreuzbandriss und einen knöchernen Ausriss des äußeren Kapselbandkomplexes im rechen Knie zugezogen hatte, nicht mehr an frühere Leistungen anknüpfen.

Eigentlich war Reichelt nicht für das Weltcupfinale qualifiziert und tauchte als Überraschungsgast in der Schweiz auf. Seinen sportlichen Abschied gibt er als Vorläufer im Super-G am Donnerstag – angeblich in der Lederhose.

„Ich habe das Gefühl gehabt, dass nach 20 Jahren im Skiweltcup der Zeitpunkt gekommen ist, mich zu verabschieden. Bei den Rennen habe ich mir zunehmend schwergetan, mich zu überwinden und ans Limit zu gehen. Für mich war klar: Entweder fahr ich voll oder gar nicht, ich wollte es in dieser Saison unbedingt noch einmal versuchen. Ich denke, ich habe nach dem Kreuzbandriss alles probiert und kann mir nichts vorwerfen“, wurde der 40-Jährige in einer ÖSV-Aussendung zitiert.

Reichelt fuhr in seiner Karriere 13 Weltcupsiege (6x Abfahrt, 6x Super-G, 1x Riesentorlauf) ein und holte in der Saison 2007/08 die kleine Kristallkugel in der Super-G-Wertung. Der spektakulärste Weltcuperfolg gelang ihm in der Abfahrt am 25. Jänner 2014 in Kitzbühel, als er eine achtjährige ÖSV-Durststrecke auf der Streif beendete. Zwei Tage später wurde beim Wahl-Innsbrucker ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert.