ÖVP machte falsche Angaben zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Wien – Als in der Vorweihnachtszeit vergangenes Jahr angesichts der katastrophalen Lage in den griechischen Flüchtlingscamps die Rufe nach der Aufnahme von Kindern immer lauter wurden, blieb die ÖVP hart: Man habe allein in diesem Jahr „5000 unbegleitete Minderjährige aufgenommen“, schmetterten sowohl Integrationsministerin Susanne Raab als auch Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) die Forderungen aus Zivilgesellschaft, Kirche und Politik ab.