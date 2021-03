Erstmals seit 1989: EU einig über Sanktionen gegen China wegen Uiguren

Brüssel – Die EU hat Diplomaten zufolge erstmals seit drei Jahrzehnten wieder Sanktionen gegen China beschlossen. Dabei gehe es um Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten, sagten zwei EU-Diplomaten am Mittwoch. Betroffen seien vier chinesische Regierungsvertreter und eine chinesische Institution. Hintergrund seien Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in China. Formal würden die Sanktionen am Montag von den EU-Außenministern beschlossen.