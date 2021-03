UEFA-Forderung nach Fans bei der EM bringt München unter Druck

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin wagte am Wochenende in Sachen Stadionzuschauer bei der EM einen Vorstoß.

München – Die Forderung von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach Zuschauern in den EM-Stadien bringt München in Bedrängnis. "Es ist zum jetzigen Zeitpunkt schlicht nicht möglich, eine Aussage darüber zu treffen, ob es das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie zulässt, im Juni Zuschauer zuzulassen oder nicht", sagte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch bei bild.de.