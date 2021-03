Homeoffice bewährt sich laut Umfrage – vor allem für Über-50-Jährige

Wien – Homeoffice bewährt sich in Österreich ganz allgemein, aber vor allem Menschen über 50 sind mit der neuen Arbeitsform zufrieden, während Junge unter 30 sich häufiger schwertun. Angesichts der trüben Lage am Arbeitsmarkt ist dennoch die Unzufriedenheit mit der Arbeit gestiegen. Jede zweite befragte Person ist heute unzufriedener mit ihrem Job oder ihren Jobaussichten als vor der Krise, zeigt der StepStone Jobreport auf Basis einer Umfrage unter 2.000 Personen.

Während vor der Coronapandemie mehr als die Hälfte der Beschäftigen keine Möglichkeit hatten von zu Hause aus zu arbeiten, verweigern Unternehmen jetzt nur mehr in vier Prozent der Fälle, wo Homeoffice möglich ist, diese Arbeitsweise. Und fast die Hälfte der Homeoffice-Arbeitenden findet, dass es überraschend gut funktioniert. Dementsprechend wollen auch 92 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher und sogar 96 Prozent der Menschen über 50 in Zukunft zumindest zeitweise im Homeoffice arbeiten. Jeder Fünfte, unter den älteren fast jeder Dritte, will sogar ausschließlich von Daheim arbeiten. Dabei hat ein Drittel erlebt, dass sie zuhause deutlich mehr arbeiten.