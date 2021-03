Gut zu wissen: Das planen Österreich und die EU beim „grünen Impfpass"

Impfungen, Tests und eine vor kurzem überstandene Corona-Infektion sollen in einen Ausweis eingetragen werden und so wieder Reisen und ein normales Leben ermöglichen. (Symbolfoto)

Brüssel – Die EU-Staaten wollen dem Beispiel Israels folgen und einen Ausweis einführen, der über den Corona-Status Auskunft gibt. Dadurch sollen Maßnahmen wieder aufgehoben werden können, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingeführt wurden. "Wir holen uns unsere europäische Lebensweise zurück", blickt dazu EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung positiv in die Zukunft. Noch sind nicht alle Details des Dokuments fixiert, einen Entwurf stellte die EU-Kommission jedoch am Mittwoch vor. Wir haben gesammelt, was man dazu wissen muss.