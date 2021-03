Platter nach Sturz bei Skitour wieder zurück im Landhaus

Innsbruck – Günther Platter (ÖVP) ist zurück in Innsbruck. Nach einem Sturz bei einer Skitour am vergangenen Freitag hatte der Landeshauptmann die Amtsgeschäfte von seinem Zuhause in Zams aus geleitet. Am Mittwoch war er erstmals im Landhaus und hat dort in seinem Büro mehrere Stunden gearbeitet.