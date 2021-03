Spektakuläre Bilder: Erste HD-Aufnahmen aus dem Inneren von Bienenwaben

Frankfurt – Wissenschafter der Frankfurter Goethe-Universität haben erstmals mit hochauflösenden Fotos und Videos das Verhalten von Honigbienen in den Zellen der Waben dokumentiert. Die seltenen Aufnahmen stellen die Forscher um den Biologen Paul Siefert vom Institut für Bienenkunde der Goethe-Universität Frankfurt nun im Internet zur Verfügung. Man wolle so das Bewusstsein für die sozialen Abläufe in den Bienenvölkern schärfen. Der Beitrag wurde im Journal Plos one veröffentlicht.