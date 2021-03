Pikante Videoaufnahmen: 25-Jähriger im Unterland via Facebook erpresst

Innsbruck – Einen Erpressungsversuch via Facebook hat ein 25-Jähriger aus dem Tiroler Unterland am Mittwoch der Polizei gemeldet. Wie die Beamten berichten, wurde der Mann am Vormittag von einer Unbekannten kontaktiert, woraufhin er mit dieser einen Videochat startete. Dabei animierte die Frau ihn, pikante Handlungen an sich selbst vorzunehmen, was er auch tat.