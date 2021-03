Massagesalon-Angriffe in USA: Mann wegen achtfachen Mordes angeklagt

In drei Massage-Salons im Bundesstaat Georgia wurden acht Menschen erschossen. Menschen legen am Ort des Geschehens Blumen ab.

Atlanta – Nach einer Serie tödlicher Attacken in Massagesalons in und nahe der US-Stadt Atlanta ist der 21-jährige Tatverdächtige wegen Mordes in acht Fällen angeklagt worden. Er muss sich zudem wegen schwerer Körperverletzung in einem Fall verantworten, wie der Bezirk und die Polizei von Atlanta am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten. Tags zuvor waren in drei Massage-Salons im Bundesstaat Georgia acht Menschen erschossen worden. Ein Mann überlebte mit schweren Verletzungen.