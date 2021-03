Frau nahe London getötet: Zweite Obduktion angeordnet

London – Der Fall der in Großbritannien mutmaßlich von einem Polizisten getöteten Sarah E. bleibt rätselhaft. Die Polizei ordnete eine zweite Obduktion der Leiche an, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Eine erste Untersuchung habe ein "uneindeutiges" Ergebnis erbracht. Die 33-Jährige war am Abend des 3. März in Südlondon verschwunden, als sie auf dem Heimweg von einer Freundin war. Ihre Leiche wurde etwa eine Woche später rund 80 km südöstlich in der Grafschaft Kent gefunden.