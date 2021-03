Großer Polizeieinsatz: Elfjähriger erfand in Deutschland Entführung

Nordhausen – Weil er herausfinden wollte, ob echte Polizeieinsätze wie im Fernsehen stattfinden, hat sich im deutschen Bundesland Thüringen ein Elfjähriger eine Entführungsgeschichte ausgedacht. Die angebliche Zeugenaussage des Burschen in der Stadt Nordhausen löste am Mittwoch eine umfangreiche Suche der Polizei nach einer entführten Frau aus, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte. Nach längerer Befragung stellte die Geschichte sich als erfunden heraus.