Bis zu 3000 Wohnungen: Palfrader will Leerstand in Innsbruck aktivieren

Innsbruck – Laut Schätzungen sollen in Innsbruck zwischen 2000 und 3000 Wohnungen leer stehen. Ein Problem, dass sich weiter negativ auf den schon so strapazierten Wohnungsmarkt auswirkt. Auf Initiative der Arbeiterkammer Tirol wurde von Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader am gestrigen Mittwoch die Projektgruppe „Sicher Vermieten" ins Leben gerufen.