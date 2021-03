Medienbericht: London will Migranten in externen Gebieten festhalten

London – Zur Abschreckung will die britische Regierung einem Zeitungsbericht zufolge Migranten zur Bearbeitung ihrer Asylanträge in Drittstaaten und externe Gebiete schicken. Im Gespräch seien das Überseegebiet Gibraltar an der Südspitze Spaniens oder die Insel Isle of Man in der Irischen See, die als Kronbesitz formal nicht Teil des Vereinigten Königreichs ist, berichtete die „Times“ am Donnerstag. Aber auch andere Länder wie die Türkei würden diskutiert.