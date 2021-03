Motorradfahrverbot im Außerfern kommt nun jedes Jahr

Innsbruck – Im vergangenen Sommer galt für besonders laute Motorräder ein Fahrverbot auf mehreren Straßen im Außerfern. Nach der Auswertung des Pilotprojekts wird dieses nun jedes Jahr gelten – immer von 15. April bis 31. Oktober. Das teilte am Donnerstag Verkehrslandesrätin und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) mit. Das Verbot gilt für Motorräder mit einem Nahfeldpegel über 95 dB.

"Die gesetzten Maßnahmen zeigen Wirkung und finden auch bei der Bevölkerung im Außerfern große Zustimmung. Zudem ist die Anzahl der Motorräder um über ein Drittel zurückgegangen. Dies alles spricht für eine Beibehaltung der gesetzten Maßnahmen, auch in den kommenden Jahren," sagte sie bei einer Pressekonferenz.

Grundlage ist die begleitende Studie zu den Fahrverboten vom 10. Juni bis 31. Oktober 2020 und auf einer repräsentativen Befragung von 250 Anwohnern aus 19 Gemeinden. "Wir haben dazu die Daten von fünf automatischen Dauerzählstellen im Zeitraum von 1. Juni bis 30. September ausgewertet. Insgesamt konnte eine Reduktion um durchschnittlich 36 Prozent – am Hahntennjoch sogar um 50 Prozent – an Sommersonntagen im Vergleich zu 2017 festgestellt werden, was einer Lärmpegelminderung bei den Motorrädern von durchschnittlich 2 dB entspricht", erklärte Christoph Lechner, Vorstand der Abteilung Emission Sicherheitstechnik Anlagen (ESA).