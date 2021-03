Mit etwas Glück eines von 3 individuell angefertigten Hochbeeten gewinnen!

Teilnahmebedingung: Die Aktion ist bis zum 07.04.2021 gültig. Das Gewinnspiel erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Weder ich noch in meinem Haushalt lebende Personen haben in den letzten sechs Monaten ein Abo der Tiroler Tageszeitung bezogen. Unter allen Teilnehmern wird je eines von rei individuell angefertigten Hochbeeten im Wert von je € 500,- sowie 10 Garten-Gutscheine von "Unser Lagerhaus" im Wert von je € 100,- verlost. Das Hochbeet kann in folgenden Größen und Formen ausgewählt werden: Standard L 120 cm x B 80 cm x H 80 cm, Plus L 200 cm x B 80 cm x H 80 cm, L-Form L 120 cm x B 80 cm + L 120 cm x B 80 cm x H 80 cm. Das Hochbeet wird aus unbehandeltem heimischem Lärchenholz, Rundstäben und einem Mausgitter angefertigt (gesteckt, ohne Nägel, ohne Folie). Bei der Gewinnverständigung werden die Details und der Anliefer- und Aufbautermin (Ende April bis Anfang Mai 2021) geklärt. Die Befüllung des Hochbeetes (Äste, Rasenschnitt, etc.) ist nicht inkludiert. Der Garten-Gutschein kann in folgenden Haus- und Gartenmärkten "Unser Lagerhaus" eingelöst werden: Fieberbrunn, Kirchdorf, Kitzbühel, Kössen, Neustift, Pfaffenhofen, Reutte, Steinach und Westendorf. Die Gewinner werden schriftlich, bis spätestens 20.4.2021, verständigt und in den Print- sowie Onlinemedien der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Mitarbeiter der Moser Holding AG und deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgenommen. Satz- und Druckfehler vorbehalten.