Arsenal trotz 0:1-Niederlage gegen Olympiakos im EL-Viertelfinale

London/Zagreb – Arsenal ist wie erwartet ins Viertelfinale der Fußball-Europa-League eingezogen. Den „Gunners“ reichte am Donnerstag eine 0:1-Heimniederlage gegen Olympiakos Piräus, um eine Woche nach dem 3:1-Auswärtserfolg in Athen erfolgreich Revanche für das letztjährige Aus im Sechzehntelfinale zu üben. Den einzigen Treffer des Abends erzielte Youssef El Arabi mit einem abgefälschten Schuss (51.). In der Runde der letzten Acht (Auslosung am Freitag) stehen auch AS Roma und Granada.