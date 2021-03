Vorteil durch Technik: Warum Speed-Asse keine Chance auf den Weltcup haben

Alexis Pinturault könnte am Wochenende seine erste große Kristallkugel einfahren. Die Absage der Speed-Bewerbe spielte dem Franzosen im Duell mit dem Schweizer Marco Odermatt in die Karten.

Da Österreich in dem am Sonntag zu Ende gehenden alpinen Weltcupwinter geschlechterübergreifend nichts mit der Entscheidung im Gesamtweltcup zu tun hat, nahmen die kritischen Äußerungen ob der ungleichen Gewichtung zwischen Technik- und Speedrennen zumindest hierzulande nie so richtig Fahrt auf.