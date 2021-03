Zwei Drittel nahmen an Schwazer Impfstudie teil, Ergebnisse im Herbst

An neun von insgesamt 26 Impfstandorten führten die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) und die Medizinische Universität Innsbruck eine begleitende wissenschaftliche Studie mit dem Titel "REDUCE" durch. Von 19.000 Personen, die an den Standorten Eben am Achensee, Fügen, Hippach, Jenbach, Mayrhofen, Schwaz, Tux, Vomp sowie Zell am Ziller die Möglichkeit hatten, an der Studie teilzunehmen, haben sich rund 12.500 – das sind 65 Prozent – an der Studie beteiligt. Das teilte das Land Tirol am Freitag nach Auszählung der Fragebögen mit.