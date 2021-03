Österreichs Meister spielt 2022/23 fix in der Champions League

In den vergangenen beiden Jahren war Salzburg in der Champions League dabei, für die übernächste Saison hat Österreich wieder ein Fixticket für die Fußball-Königsklasse.

Nyon – Österreichs Meister hat in der Saison 2022/23 einen Fixplatz in der Champions-League-Gruppenphase. Die heimische Liga schließt die Europacup-Saison auf Rang zehn der Fünfjahreswertung ab, von hinten droht nach dem Europa-League-Ausscheiden einiger Clubs aus Verfolger-Nationen keine Gefahr mehr. Damit haben in der übernächsten Saison zwei österreichische Clubs Chancen auf die Königsklasse.