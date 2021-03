Nach Tod von Tansanias Staatschef: Neue Präsidentin vereidigt

Daressalam – Nach dem Tod von Präsident John Magufuli hat Tansania eine neue Staatschefin. Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan wurde am Freitag in Daressalam als neue Präsidentin vereidigt und ist somit die erste Frau, die das Amt bekleidet. Die aus Sansibar stammende Politikerin ist seit 2015 Vizepräsidentin; davor war sie unter anderem Abgeordnete in Tansanias Parlament und Ministerin in der halbautonomen Region Sansibar. Sie übernimmt das Amt bis zur nächsten Wahl 2025.