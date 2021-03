PEMA Holding: „P3“ wächst im Zeitplan empor

Da staunten die Passantinnen und Passanten nicht schlecht, als unlängst Großgerät in der Innsbrucker Südbahnstraße auffuhr: Die Badezimmer für das im neuen PEMA-Turm P3 befindliche Motel One wurden am Stück angeliefert und gleich direkt per Kran in ihrer jeweiligen „Bestimmungsetage“ verbaut. Baumeister Florian Strumpf erzählt: „Im Regelgeschoss werden 22 Nasszellen versetzt, diese werden vorab von der Firma Wenisch in Deutschland produziert. So eine Fertignasszelle hat 4,8 Tonnen und wird im Ganzen geliefert. Die Beton-Box ist innen komplett fertig gefliest und Waschbecken und Duschstange sind bereits montiert – es muss nur mehr angeschlossen werden und das Bad ist betriebsbereit. Dadurch ersparen wir uns natürlich im Ausbau und in der Mängelbehebung enorm viel Zeit.“