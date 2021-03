Sieg an Norwegen, Österreich landete beim Teambewerb auf Rang drei

Fabio Gstrein (l.) und Co. hatten gegen Slowenien noch knapp die Skispitzen vorne. Im Halbfinale gegen Deutschland waren die Hundertstelsekunden nicht mehr auf der ÖSV-Seite.

Lenzerheide – Das durch wetterbedingte Absagen erste Rennen beim Weltcup-Finale in Lenzerheide hat es mit dem Team-Parallelbewerb erst am Freitag gegeben. Österreich holte mit dem Quartett Franziska Gritsch, Adrian Pertl, Katharina Huber und Fabio Gstrein den dritten Platz, der Sieg ging an Team-Weltmeister Norwegen vor Deutschland. Gegen die Deutschen hatten sich die Österreicher im Semifinale knapp geschlagen geben müssen.