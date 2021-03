Wilde Fouls, Faustschläge und Rassismus-Verdacht in Glasgow

Die Tschechen, die durch den Auswärtssieg das Viertelfinale der Europa League erreichten, stritten den Rassismusvorwurf vehement ab. Sie beschuldigten vielmehr Kamara, Kudela nach dem Spiel geschlagen zu haben. Kudela sei von Kamara beleidigt worden und mit Fäusten am Kopf getroffen worden, hieß es in einem Statement auf der Homepage von Slavia.

Gerrard wollte nicht wiederholen, was der 33-jährige Tscheche in der hitzigen Schlussphase eines hart geführten Spiels wiederum Kamara hinter vorgehaltener Hand ins Ohr geflüstert habe. Der langjährige Liverpool-Star betonte aber, dass es rassistisch gewesen sei. Er kenne Kamara seit zweieinhalb Jahren, so habe er ihn aber noch nie erlebt. Laut Slavia-Angaben soll Kudela zu dem finnischen Nationalspieler gesagt haben: "You fucking guy" (sinngemäß auf Deutsch: "Du Scheißkerl").