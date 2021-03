Weniger Anzeigen, mehr häusliche Gewalt, hohe Aufklärungsquote in Tirol

Das Landespolizeikommando Tirol in Innsbruck.

Innsbruck – Weniger Anzeigen, eine hohe Aufklärungsquote, aber auch ein signifikanter Anstieg bei Gewalt in den eigenen vier Wänden und Kriminalität im Internet: Am Freitag wurde die Tiroler Kriminalstatistik 2020 vorgestellt.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 35.067 Delikte bei der Tiroler Polizei angezeigt, um 11,9 Prozent weniger als noch 2019. Die Aufklärungsquote lag so hoch wie noch nie: "Trotz vielfältiger, neu zu bewältigenden Aufgaben während der Corona-Pandemie gelang es uns durch konsequente Ermittlungsarbeit die Aufklärungsrate in Tirol neuerlich um drei Prozentpunkte auf noch nie da gewesene 62 Prozent zu steigern", sagte Landespolizeidirektor Edelbert Kohler. Damit hat Tirol bundesweit die höchste Steigerung zu verzeichnen.

Insgesamt zurückgegangen ist die Gewaltkriminalität: Laut Aussendung wurden 5795 Delikte in Tirol angezeigt, um 8,9 Prozent weniger als 2019. Fast 91 Prozent, nämlich 5264 Taten, wurden geklärt. Bei 59,2 Prozent der Fälle kannten sich Täter und Opfer. Von 87 angezeigten Vergewaltigungen konnten die Tiroler Ermittler 80 aufklären.

Eine leichte Steigerung gab es bei den Raubdelikten: Hier gab es 90 Anzeigen, 66 davon wurden aufgeklärt. Auffällig war, dass es im vergangenen Jahr in Tirol keinen einzigen Banküberfall und auch keinen Überfall auf Juweliere gegeben habe. Banküberfälle gebe es schon seit längerem nur sehr wenige, erklärte Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes. Bei den Überfällen auf Juweliergeschäfte müsse erst die Zukunft zeigen, ob sich dieser Trend fortsetze.

"Im Bereich Cybercrime gab es gegenüber dem Jahr 2019 einen deutlichen Anstieg um 49,2 Prozent", sagte die LKA-Chefin. Hier wurden 458 Anzeigen erstattet. Im Bereich Internetbetrug gab es 1602 Anzeigen, ein Anstieg um 24,8 Prozent. Die Internetkriminalität in ihrer Gesamtheit ist weiter gestiegen, es wurden 2519 Straftaten angezeigt.

"Demgegenüber setzte sich im Jahr 2020 der erfreuliche Abwärtstrend mit minus 10,1 Prozent im Bereich der Einbruchsdelikte in Wohnungen und Wohnhäuser fort", sagte Tersch. 1804 Fälle wurden angezeigt, das sind 18,7 Prozent oder 414 Fälle weniger. Die Aufklärungsquote liegt bei 27,3 Prozent. Auch die Diebstähle sanken signifikant. Gab es 2019 noch 12.175 Anzeigen, waren es im vergangenen Jahr nur noch 8951 – ein Minus von 26,5 Prozent. 2541 Fälle wurden geklärt.

Der Innsbrucker Stadtpolizeikommandant Romed Giner präsentierte bei der Pressekonferenz die Zahlen für die Landeshauptstadt. "Bei einem Rückgang der angezeigten 10.906 Delikte um 14,9 Prozent konnte gleichzeitig die Aufklärungsquote in Innsbruck gegenüber dem Jahr 2019 nochmals um vier Prozent-Punkte auf 64,9 Prozent gesteigert werden. Damit weist Innsbruck vor Eisenstadt die höchste Aufklärungsquote unter den Landeshauptstädten Österreichs auf."

Die Zahl der Körperverletzungen ging auf 1103 Fälle zurück. Nötigungen und gefährliche Drohungen stiegen dagegen leicht an. Insgesamt sanken strafbare Handlungen gegen Leib und Leben um 12,4 Prozent bzw. 267 Fälle.

Angestiegen ist die Zahl der Betretungs- und Annäherungsverbote in der Landeshauptstadt. In 225 Fällen musste die Maßnahme zum Schutz von Gefährdeten in Anspruch genommen werden.