Strache-Spesen: Rechnungshof stellt FP-Bilanz 2018 „unter Vorbehalt"

Auch abgesehen vom Spesenverfahren hat der Rechnungshof dem Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) im Kanzleramt eine Reihe von Auffälligkeiten gemeldet, die in Strafzahlungen für die FPÖ münden könnten. Unter anderem geht es um ein Gewinnspiel, das im Jänner 2018 über die Facebook-Seite des damaligen Innenministers Herbert Kickl (FPÖ) abgewickelt wurde. Als Hauptpreis winkte die Teilnahme am FPÖ-Neujahrstreffen („Du nimmst am spektakulären Einzug teil und sitzt an einem Tisch mit den Spitzenpolitikern der FPÖ"). Weil die Facebookseite dem Innenministerium gehörte, sieht der Rechnungshof eine unzulässige Sachspende des Ministeriums an die FPÖ.