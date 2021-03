Zuckerberg: Apples Datenschutz könnte Facebook mehr Händler bringen

Menlo Park – „Ich denke, dass wir sogar in eine stärkere Position kommen könnten, wenn Apples Änderungen mehr Unternehmen dazu bringen, Geschäfte direkt auf unserer Plattform zu machen“, sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg in der Nacht zum Freitag bei einem Auftritt in der Talk-App Clubhouse.