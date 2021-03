Hall in Tirol – Wie die Polizei am Freitag berichtet, ist seit nunmehr zehn Tagen ein 56-jähriger Mann aus seiner Wohnung in Hall abgängig. Der Mann wurde seit dem 9. März nicht mehr gesehen. Ein Unfall wird befürchtet. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Hall (Tel. 059133/7110) wird gebeten. (TT.com)