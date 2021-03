22-Jährige bei Sprung über Felsen im Kühtai schwer verletzt

Kühtai – Eine junge Frau hat sich am Freitag bei einem Snowboardunfall im Kühtai schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, sprang die 22-Jährige am Nachmittag im Bereich der Gaiskogel-Bergstation im freien Skiraum über einen fünf Meter hohen Felsen. Bei der Landung zog sie sich schwere Bein- und Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)