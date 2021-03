Früherer demokratischer Senator Bill Nelson wird neuer NASA-Chef

Washington – US-Präsident Joe Biden will den früheren demokratischen Senator Bill Nelson zum neuen NASA-Chef machen. Das Weiße Haus gab Nelsons Nominierung am Freitag bekannt. Die Personalentscheidung spricht dafür, dass auch der neue US-Präsident auf eine Führungsrolle seines Landes in der Raumfahrt Wert legt. Der von Bidens republikanischem Vorgänger Donald Trump eingesetzte Chef der US-Raumfahrtbehörde, Jim Bridenstine, hatte den Posten am Tag von Bidens Amtsantritt niedergelegt.