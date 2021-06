Die Espresso-Maschine ist aktiv

Jetzt kehrt er zurück und will mit neuem Design und auf den letzten Stand befindlicher Technik an diesen Erfolg anknüpfen. Abhandengekommen ist ihm dabei nur die deutsche Ingenieurstradition, der er seine Existenz ursprünglich überhaupt verdankt: Unter dem ansprechend klar gezeichneten Bleckkleid stecken so gut wie ident Basis und Technik des Peugeot 2008, damit auch des Citroën C3 Aircross und des DS3 Crossback. Der Produktionsstandort nahe Paris ist ebenfalls weit weg von Rüsselsheim. Die schnörkellose Außenhaut des mit 4,15 Metern nun gut 12,5 Zentimeter kürzeren neuen Mokka hebt sich allerdings gut von den zur Verspieltheit neigenden Franko-Designs ab. Scheinwerfer und ein geschlossenes Frontpaneel bilden eine visuelle Einheit, die Luftzufuhr für den Kühler erfolgt über den darunterliegenden Grill. Die kurzen Überhänge vorne und hinten verleihen dem kompakten Hochsitz zusätzliche Stämmigkeit, ungewöhnliche Details wie die eckigen Aussparungen an den Radläufen und die über die Motorhaube bis zum vorderen Stoßfänger laufende „Nase“ sorgen für sympathischen Pfiff. Die praktischen Talente passen: Das Kofferraumvolumen von 350 Litern ist gegenüber dem des größeren Vorgängers fast gleich geblieben, das Platzangebot für alle Passagiere großzügig.