Hauser fiel in chaotischer Verfolgung in Östersund auf Rang 21 zurück

Östersund – Massenstart-Weltmeisterin Lisa Hauser ist am Samstag beim Weltcup-Finale der Biathleten in Östersund in einem chaotischen Verfolgungsrennen auf Rang 21 zurückgefallen. Der Tirolerin verfehlte bei extrem schwierigen Windverhältnissen neun von 20 Scheiben, kämpft am Sonntag (13.00 Uhr) aber dennoch um die kleine Kristallkugel im Massenstart. Beste Österreicherin in der Verfolgung war Dunja Zdouc, die sich mit fünf Fehlschüssen auf Rang 14 nach vorne schob.