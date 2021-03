ÖFB tritt nun doch in Bestbesetzung bei Gastspiel in Schottland an

Sasa Kalajdzic reist nun doch schon früher zum Nationalteam. © GEPA pictures/ Philipp Brem

Wien – Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) ist äußerst zuversichtlich, am Donnerstag in Schottland mit dem bestmöglichen Kader in die WM-Qualifikation starten zu können. Teamchef Franco Foda will sein endgültiges Aufgebot am Sonntagvormittag fixieren. Einige abschließende Gespräche mit deutschen Clubs, die ihre Profis nun ebenfalls abstellen werden, standen davor noch aus. In Fodas provisorischem 43-Mann-Kader befinden sich nicht weniger als 19 Deutschland-Legionäre.

"Wir führen noch Gespräche, es schaut aber sehr gut aus", sagte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold nach einer internen Verbandssitzung am Samstagabend. Man habe von den deutschen Clubs bisher fast ausschließlich positives Feedback erhalten. "Wir gehen davon aus, dass wir mit allen Spielern, die fit sind, in diese Länderspiele gehen können." Nach dem Gastspiel in Schottland trifft das ÖFB-Team noch in Wien auf die Färöer (28. März) und Dänemark (31. März).

VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic und Bayern-Star David Alaba waren am Nachmittag bereits für den Trip auf die Insel von ihren Vereinen abgestellt worden. (APA, TT.com)

Definitiv planen kann Teamchef Franco Foda bereits mit Alaba und Kalajdzic. Aus München kam am Samstag Grünes Licht für Alaba und auch für Weltfußballer Robert Lewandowski, der mit Polen am 31. März in England antreten wird. "Für beide hat es das 'Go' von uns gegeben", sagte Trainer Flick in seiner Pressekonferenz nach dem 4:0-Kantersieg gegen den VfB Stuttgart. "Ich weiß nicht, ob sie spielen werden, aber sie werden beide mit dabei sein." Dass Kalajdzic in allen drei ÖFB-Partien zur Verfügung steht, hatten die Stuttgarter bereits vor dem Gastspiel in München mitgeteilt.

Eine neue Chance besteht auch für Frankreich-Legionär Adrian Grbic. Das französische Sportministerium gab am Samstag bekannt, dass Spieler, die von offiziellen Partien außerhalb der EU bzw. des EWR zurückkehren, von der sonst für diesen Raum gültigen siebentägigen Quarantäne ausgenommen sind, wenn sie sich an strenge Hygienemaßnahmen halten. Diese beinhalten unter anderem einen täglichen PCR-Test auf das Coronavirus.