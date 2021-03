BMW 2er: Tiefstapeln auf großem Fuß – der 2er kann’s

„Snapper Rocks Blau metallic“ – klingt nicht nur gut, sieht auch so aus: der BMW M235i.

Sistrans – Die Hälfte von vier ist zwei. Einfaches Dividieren, richtig? Dass BMW den trivialen Grundzügen der Mathematik zu trotzen imstande ist, beweist allerdings ihr 2er: Denn Fahrspaß, Premium-Feeling und Optik sind mitnichten halb so groß wie im 4er, den wir auf winterlicher Testfahrt im oben stehenden Bericht würdigen.

Noch im Spätsommer war es nun der damals recht neue kleine Bruder, der nach Marktstart im März im TT-Fuhrpark seine Runden durch die sommerliche Hitze in und um die Landeshauptstadt drehte. Das BMW 2er Gran Coupé lässt es dabei definitiv heiß hergehen, da ist für die Augen genauso etwas dabei wie für den gasverliebten rechten Fuß.

Besonders eindrücklich bewahrheitet sich dies freilich am oberen Ende des Modellportfolios: Der M235i wartet mit einer 306-PS-Maschine, serienmäßigem xDrive-Allrad, mechanischer Differenzialsperre, Sportlenkung und -bremse sowie 8-Gang-Sportgetriebe auf. Die Quersumme? Richtig viel Fahrspaß. Der differenziert sich deutlich von anderen Kompaktsportlern, spätestens wenn per Launch-Control der Rennstart mit qualmenden Reifen gewagt wird. Der Motorsport steckt den Bayern eben doch in der DNA, gerade wenn das M den Modellnamen anführt.