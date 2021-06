Der neue Löwe brüllt beim 308

Wien – Stellantis bleibt in Präsentationslaune: Der Autoriese, hervorgegangen aus der Fusion von Groupe PSA und Fiat Chrysler Automobiles, stellte kürzlich ein neues Löwenlogo vor, anschließend auch noch schwarze Zahlen für das Geschäftsjahr 2020. Die neue Unternehmensgruppe hat damit gezeigt, dass sie geeignet ist, sich den Widrigkeiten der Corona-Pandemie erfolgreich entgegenzustemmen. Offenbar hat sie die richtigen Produkte.

Richtige Produkte sollen jedenfalls den künftigen Erfolg sichern. Ein solcher Meilenstein kündigte sich in dieser Woche mit der Folgegeneration des 308 an. Der Kompaktwagen wird, technisch wie designmäßig rundum erneuert, im vierten Quartal auf den Markt kommen. Analog zum bereits präsentierten DS 4 basiert er auf der überarbeiteten Plattform EMP2, die nicht nur für Verbrennungsmotoren geeignet ist, sondern auch für alternative Antriebe. Peugeot kündigt jetzt schon an, dass mit dem Marktstart im Herbst zwei Plug-in-Hybridvarianten erhältlich sein werden.