Schicker Franzose

Für die optischen Korrekturen, welche die Designer am Renault Mégane vorgenommen haben, wurde jedenfalls ein Skalpell verwendet. Die Änderungen fallen nur Kennern auf und das auch nur dann, wenn sie genau hinsehen. Da wären beispielsweise die Leuchten, die jetzt komplett von LED-Leuchtmitteln zum Strahlen gebracht werden. Oder das markante Lichtband am Heck, welches überarbeitet wurde. Im Zuge des Updates erhält der Mégane angepasste Schürzen und mehr Chrom-Schmuck für den Kühlergrill. Doch auch wenn die Änderungen dezent ausfallen, ihre Wirkung verfehlen sie nicht und optisch war der Franzose immer schon ein ansehnlicher Kerl.

Im Innenraum punktet der Mégane mit einer ansprechenden Optik. Vor allem die digitalen Armaturen und der vertikale Touchscreen hinterlassen Eindruck. Während man in der vorderen Reihe nicht über Platzmangel klagen kann, wird es in der zweiten Reihe schnell eng. Vor allem groß gewachsene Mitfahrer gehen unfreiwillig mit dem Dachhimmel auf Tuchfühlung. Unter der Haube unseres Franzosen sorgte der stärkste Benziner für ein entsprechendes Vorankommen. Der 1,3-Liter große Vierzylinder leistet ordentliche 160 PS und schickt ein maximales Drehmoment von 270 Nm an die Vorderräder. Den Standardsprint absolviert man im Renault Mégane unter neun Sekunden, der Vorwärtsdrang endet dann bei Tempo 205. Wer aber im kompakten Franzosen Platz nimmt, legt meist Wert auf Komfort und nicht auf Sportlichkeit. Und das beherrscht er perfekt. Fahrwerk und Lenkung sind dementsprechend abgestimmt und laden zum entspannten Gleiten ein. Wer sich für den Renault Mégane entscheidet, der kann sich auch über reichlich Ausstattung freuen: Unser Testwagen in der Edition-One-Ausstattung verfügte dank Driving Paket über einen Tempomaten mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung und Spurhalteassistenten. Zu haben war unser Testwagen um 34.281 Euro.