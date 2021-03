20-Jähriger in See vor Augen seines Bruders von Lawine mitgerissen

See – Bei einer Skitour im Paznauntal wurde am Samstag ein 20-jähriger Österreicher vor den Augen seines Bruders (25) von einer Lawine fast 100 Meter weit mitgerissen und schwer verletzt. Er musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich am Vormittag, als die beiden Brüder in Richtung Mittagkopf (2249 Meter) im Paznauntal aufstiegen. Die Tour führte sie zunächst nordseitig durch bewaldetes Gebiet. Auf rund 1800 Metern spurten die beiden jungen Männer ostseitig in Richtung Gipfel. 200 Meter unter ihrem Ziel mussten sie dann aber die Tourenskier ausziehen, weil es aufgrund der Steile des Geländes nicht mehr möglich war, mit diesen weiter aufzusteigen.