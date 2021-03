Corona-Party in Innsbrucker Partyraum von Polizei aufgelöst

Innsbruck – Mit Geschrei und Lärm hat am Samstag eine Partygesellschaft in einem Innsbrucker Wohnblock auf sich aufmerksam gemacht. Die alarmierte Polizei traf in dem Hinterzimmer einer Wohnung kurz nach 22 Uhr auf mehrere Personen, die ganz offensichtlich am Feiern waren.